Токио, 26 сентября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Mitsubishi Regional Jet (MRJ) начал испытательный полёт из города Нагои (Япония) в штат Вашингтон (США), сообщает агентство Kyodo.

leehamnews.com Пассажирский самолёт Mitsubishi Regional Jet (MRJ)

Полёт занимает несколько дней и предполагает три дозаправки. Старт в Нагои состоялся 26 сентбря в 13:30 (время местное). Первая дозаправка планируется в Хоккайдо (Япония), вторая — в Москве и третья — на Аляске. Конечный пункт MRJ — аэропорт Грант Каунти (США).

Напомним, MRJ — это пассажирский турбовентиляторный самолёт. Это первый самолёт, разработанный и произведённый в Японии со времён NAMC YS-11. Разработка велась с 2007 года и обошлась компании Mitsubishi примерно в $1,7 млрд.

Первый тестовый полёт MRJ был запланирован на май 2015 года, но по техническим причинам неоднократно откладывался. В конце октября он был отложен из-за решения компании внести изменения в кабине пилота. Первое испытание состоялось 11 ноября 2015 года.