Оренбург, 26 сентября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области из 200 тысяч детей школьного возраста, охваченных оздоровительными и досуговыми мероприятиями в летний период, 115 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях, 85 тыс. детей — на площадках кратковременного пребывания, в туристических походах, массовых мероприятиях; 800 одаренных детей — на море; 5 тыс. подростков было трудоустроено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минсоцразвития региона.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

Затраты на проведение летней кампании из всех источников составили 870 млн рублей, в том числе 455 млн рублей — средства областного бюджета. На проведение ремонтных работ затрачено 100 млн рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области, выраженный оздоровительный эффект достигнут у 95,2% детей.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей в период летней оздоровительной кампании проведено 1097 обследований оздоровительных учреждений. Исследовано более 3,7 тыс. проб питьевой воды и 4 тыс. проб готовых блюд на санитарно-химические и микробиологические показатели, более 12 тыс. смывов с объектов пищеблока на наличие санитарно-показательной микрофлоры.

По результатам проверок и данных лабораторного контроля выявлены факты нарушений санитарного законодательства в 77,9% летних оздоровительных учреждений преимущественно текущего характера, которые в большинстве были устранены в ходе проверок в сроки, установленные в предписаниях надзорного ведомства.

Стоит отметить, летом в регионе была отмечена вспышка энтеровирусных заболеваний. Напомним, один случай энтеровирусного серозного менингита без дальнейшего распространения зарегистрирован в июне в лагере на территории Оренбурга.

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