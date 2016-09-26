Нью-Дели, 26 сентября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Индия ратифицирует Парижское соглашение об изменении климата в начале следующего месяца, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает 26 сентября Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Моди сообщил, что правительство Индии ратифицирует соглашение 2 октября, в день рождения лидера независимости Индии Махатмы Ганди.

Напомним, что Парижское соглашение требует от правительств предоставить национальные планы по сокращению выбросов, чтобы ограничить глобальное повышение температуры.

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На долю Индии приходится около 4,5% глобальных выбросов парниковых газов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил в сентябре этого года, что 60 стран, на которые приходится около 48% выбросов, уже присоединились к соглашению.