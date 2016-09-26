Москва, 26 сентября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Рособоронэкспорт представит на выставке «АДЕКС-2016» в Баку более 300 образцов наименований продукции военного назначения, сообщили в пресс-службе компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бронированная машина «Тигр»

На стенде спецэкспортера иностранные заказчики смогут ознакомиться с моделями перспективной российской боевой техники такими, как — бронированная машина семейства «Тигр», многоцелевой патрульный самолёт-амфибия Бе-200, зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ», танк Т-90С, ракетный катер проекта «Молния» и малый противолодочный корабль проекта 1124М.

Предприятия ОПК также привезут на «АДЕКС-2016» натурные образцы вооружения и военной техники. Так, АО «НПО «Высокоточные комплексы» покажет в Баку современные противотанковые системы «Метис-М1», высокоточный артиллерийский комплекс «Краснополь-М2», высокоточный минометный комплекс «Грань», ракеты для ЗРПК «Панцирь-С1», гранатомет АГС-30, а также стрелковое и огнеметное вооружение. АО «НПК «Уралвагонзавод» на отдельной демонстрационной площадке представит модернизированный танк Т-72.

В рамках деловой программы специалисты «Рособоронэкспорта» планируют провести переговоры с зарубежными партнерами компании.

Отметим, «АДЕКС» проходит в Азербайджане во второй раз и для России это также второе участие в этой выставке. Представлять Россию на выставке будут свыше 170 специалистов. Выставке «АДЕКС-2016» пройдет с 27 по 30 сентября.