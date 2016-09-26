Дакка, 26 сентября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Сотрудники таможенной службы Бангладеш обнаружили десять золотых слитков в мусорной корзине в международном аэропорту Хазрат Шахджалал столицы страны Дакки. Об этом, как передает Sputnik, заявил представитель таможенной службы Мойнула Хана.

istara Золотые слитки

По его словам, таможенники получили информацию о возможных контрабандистах, которые якобы прибыли в аэропорт. По итогам поисковой операции им удалось найти около 3 кг золото в урне, которая находилась в иммиграционной зоне.

«Мы считаем, что предполагаемые контрабандисты избавились от золота, заметив тревожную активность наших офицеров», — отметил Хана.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

Отметим, что рыночная стоимость находки оценивается в $190 тыс.