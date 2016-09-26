Москва, 26 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. В ноябре в Москве пройдет семинар-совещание по применению законодательства о противодействии коррупции. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Местом проведения мероприятия, участниками которого станут 300 человек, выбран гостиничный комплекс «Президент-Отель». Семинар-совещание будет продолжаться два дня.

Участниками семинара-совещания станут руководители подразделений федеральных государственных органов и органов субъектов России по профилактике коррупционных и иных правонарушений, отмечено в сообщении.