Шанхай, Китай, 26 сентября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Китайский ледокол «Сюэлун» вернулся в Шанхай после завершения 78-дневной арктической экспедиции. В экспедиции приняли участие более 120 ученых из КНР.

meteoweb.eu Ледокол «Сюэлун»

«Экипаж «Сюэлуна» полностью справился с возложенными на него задачами. За 78 дней ледокол преодолел около 13 тыс. морских миль. Завершившуюся экспедицию можно с полной уверенностью назвать успешной», — сообщил журналистам руководитель группы исследователей Ли Юаньшэн.

За время экспедиции ученые провели ряд исследований в области химии, экологии, геологии и геофизики. Китайские специалисты также изучили динамику таяния ледников. Официальные результаты экспедиции будут оглашены на заседании Академии Наук КНР в начале октября, пишет «Наньцзао жибао».

Эксплуатирующийся ледокол «Сюэлун» изначально был построен на Украине в 1993 г. как арктическое грузовое судно. Позднее силами китайских специалистов корабль был переоборудован в исследовательское судно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, очередная экспедиция китайских исследователей Арктики началась 11 июля.