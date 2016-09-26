Москва, 26 сентября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ одобрен проект соглашения между правительством России и правительством Южно-африканской республики в области рыбного хозяйства и аквакультуры, сообщили в Росрыболовстве.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк. Рыбацкие лодки и Рыбаки. 1873

Подписание документа состоится на встрече сторон, сроки проведения которой обсуждаются. В настоящее время Россия и ЮАР не сотрудничают в области рыбного хозяйства.

Соглашение направлено на установление и укрепление взаимодействия России и ЮАР в области управления и рационального использования водных биоресурсов, подготовки кадров для рыбной отрасли, научно-технических исследований в сфере рыболовства и аквакультуры.

Для обеспечения выполнения положений соглашения будет создан Российско-южноафриканский комитет по морскому рыболовству и аквакультуре. Сессии комитета планируется проводить ежегодно.