Великий Новгород, 26 сентября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Проект реставрации объекта культурного наследия «Парк усадьбы «Онег» — имения Сергея Рахманинова под Великим Новгородом — прошёл госэкспертизу и получил положительное заключение. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородском научно-реставрационном управлении.

Музей-усадьба С.В. Рахманинова

«В настоящее время проходит госэкспертизу проект восстановления усадебного дома с постройками», — отметили в управлении.

Подчёркивается, что «проект входит в инвестиционный пакет приоритетного продвижения» и будет представлен на Международном инвестиционном форуме в Сочи 29 сентября.

Инвестиционный проект создания музейно-туристского комплекса «Онег» включает восстановление дома семьи Рахманиновых на сохранившемся фундаменте, создание парково-рекреационной зоны, строительство Международного Рахманинского культурного центра с концертным залом, а также создание инфраструктуры для обслуживания туристов — обустройство парковки, сервисного центра приёма и обслуживания посетителей, набережной и зоны отдыха, точек питания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, имение Рахманиновых Онег, расположенное на берегу реки Волхов в 30 км от Великого Новгорода, было разрушено в годы Великой Отечественной войны. Заросшая территория усадебного парка серьёзно изрыта траншеями и воронками. Летом нынешнего года территорию имения более чем в 15 га обследовали сапёры Западного военного округа. Здесь было найдено более 100 боеприпасов времён Великой Отечественной войны, а также большое количество бытовой металлической утвари: кастрюли, сковородки, кованые замки, петли для дверей.