Москва, 26 сентября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля в ходе торгов снизился к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи 26 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

К 10:40 мск доллар США вырос на девять копеек и составил 64,15 рубля. Биржевой курс евро к этому времени поднялся на 14,75 копейки до 72,0775 рубля.

Торги по доллару США проходили в диапазоне 63,9550 — 64,2075 рубля, они открылись на отметке в 64 рубля. Евро торговался в промежутке от 71,8150 до 72,1125 рубля. Открылись торги по европейской валюте с 71,82 рубля.