Олланд: Стихийный лагерь мигрантов в Кале нужно демонтировать
Париж, 26 сентября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Лагерь для беженцев вблизи города Кале (Франция), который был стихийно организован и прозван «джунглями», необходимо демонтировать. С таким заявлением выступил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает Agence France-Presse.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что лагерь нужно перенести из Кале на территорию Великобритании. Он считает, что проблему с мигрантами, проживающими в «джунглях», должны решать британские власти, потому что беженцы стремятся попасть именно в эту страну.
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5 сентября граждане Франции — фермеры, автоперевозчики и члены профсоюзов — устроили демонстрацию против лагеря в Кале. Протест французских фермеров вызван значительным ущербом, причинённым мигрантами их фермерским хозяйствам. Число беженцев в этом стихийном лагере в настоящее время составляет более 9100 человек и продолжает расти.