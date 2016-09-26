Париж, 26 сентября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Лагерь для беженцев вблизи города Кале (Франция), который был стихийно организован и прозван «джунглями», необходимо демонтировать. С таким заявлением выступил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что лагерь нужно перенести из Кале на территорию Великобритании. Он считает, что проблему с мигрантами, проживающими в «джунглях», должны решать британские власти, потому что беженцы стремятся попасть именно в эту страну.

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5 сентября граждане Франции — фермеры, автоперевозчики и члены профсоюзов — устроили демонстрацию против лагеря в Кале. Протест французских фермеров вызван значительным ущербом, причинённым мигрантами их фермерским хозяйствам. Число беженцев в этом стихийном лагере в настоящее время составляет более 9100 человек и продолжает расти.