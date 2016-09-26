Манила, 26 сентября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Филиппины сообщили о первом случае вируса Зика, диагностированного у беременной женщины, сообщает 26 сентября France Press.

pixabay.com Беременная женщина

Министр здравоохранения Филиппин Паулин Убиал заявила, 12 случаев Зика были зафиксированы на Филиппинах в сентябре, включая 22-летнюю женщину из центрального острова Себу, которая находится на пятом месяце беременности.

«Начальное ультразвуковое исследование не обнаружило каких-либо аномалий плода. Женщина будет регулярно проходить исследования в течение всего периода беременности», — сообщило министерство здравоохранения.

Напомним, вирус Зика может вызывать у новорожденных микроцефалию — недоразвитие черепа и головного мозга, сопровождающееся умственной отсталостью и неврологическими отклонениями.