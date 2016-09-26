Тюмень, 26 сентября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Грибной бум в Тюменской области сопряжен с отравлениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре.

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

В 2015 году в Тюменской области зарегистрировано 43 случая отравления. С апреля по сентябрь этого года зарегистрировано пять случаев, один из них у шестилетнего ребенка. В четырёх случаях отравления зарегистрированы у людей старше 50 лет, грибами, собранными и приготовленными собственноручно. Все отравления имели среднюю и легкую степень тяжести. Летальных исходов не было.

Грибы относятся к трудно перевариваемым в кишечнике продуктам. Не рекомендуется есть грибы людям преклонного возраста, беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям в возрасте до восьми лет.

Санврачи напоминают, что грибы, реализуемые магазинами, находятся на постоянном контроле Роспотребнадзора. Их проверяют на содержание ртути, мышьяка, кадмия, пестицидов, наличие радиоактивных веществ. Жалоб, связанных с оборотом грибной продукции, от тюменцев в этом году не поступало.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что нельзя покупать грибы в местах несанкционированной торговли. На рынках и ярмарках грибы непромышленного производства допускаются к продаже только после проведения экспертизы.