Вашингтон, 26 сентября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Стоимость популярного бесплатного сервиса микроблогов Twitter, принадлежащего одноименной компании, может достичь $16,7 млрд, такие данные приводит агентство Bloomberg.

rutwitter.com Twitter

При этом потенциальные покупатели сервиса, компании Google и Salesforce.com, могут столкнуться с определенными сложностями. В частности, речь идет о недостаточной идентификации продукта на рынке, медленном росте показателей компании и обширных перестановках в управляющем звене, отмечает издание.

В настоящее время компанию возглавляет создатель сервиса Джек Дорси, который также является генеральным директором Square Inc. Скорее всего, при продаже Twitter Дорси покинет компанию, а вместе с ним могут уйти и наиболее ценные сотрудники.