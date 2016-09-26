Посёлок городского типа Бежаницы, Псковская область, 26 сентября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Жители деревни Цевло Бежаницкого района Псковской области остались без узкоколейной железной дороги, которая была для них «дорогой жизни»: с её помощью они добирались за клюквой и грибами, а жили на полученные от их продажи средства. Как сообщает «Псковская правда», власти не сдержали обещаний сохранить жителям узкоколейку до декабря. Собственник дороги уже приступил к её демонтажу — в самый разгар клюквенного сезона.

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«Узкоколейная железная дорога в деревне Цевло Бежаницкого района — не только популярный аттракцион для туристов, приезжающих в Полистовский заповедник, но и чуть ли не единственный источник заработка для местных жителей», — отмечает издание. В деревне Цевло живёт несколько сотен человек и основными источниками дохода для них являются пенсии и клюква, собранная на неохраняемых болотах.

«Псковская правда» публикует фотографии уже разобранных путей и напоминает, что жителям Цевло обещали не принимать решений по судьбе узкоколейки без обсуждения с ними. Кроме того, как отмечает издание, узкоколейный дорожный путь в деревне Цевло является единственным средством по доставке пожарной спецтехники и личного состава на торфяные болота в случае их возгорания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судьба узкоколейки обсуждалась в конце июня в ходе встречи местных жителей с вице-губернатором Псковской области Александром Кузнецовым. Тогда поднимался вопрос о безопасности как самой дороги, так и способа передвижения на ней на самодельных дрезинах. Власти тогда заявили, что собственник узкоколейки в случае её демонтажа должен обеспечить транспортную доступность для местных жителей: обустроив просёлочную дорогу, которая пролегает рядом с железной.