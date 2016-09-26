Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2016, 10:31 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В Ростовской области может быть введен режим ЧС из-за отключений котельных от голубого топлива. Газ отключают из-за долгов. В некоторых городах без горячей воды остались не только жилые дома, но и социальные объекты: больницы, школы, детские сады. Как сообщили ИА REGNUM 26 сентября в облпрокуратуре, надзорное ведомство уже разбирается в сложившейся ситуации.

В непростых условиях оказались жители трёх городов. Так, в Азове ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» прекратил газоснабжение двух котельных. Местной прокуратурой такие меры признаны незаконными. В суд подан иск о поставке голубого топлива, также материалы проверки направлены в Федеральную антимонопольную службу.

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Режим ЧС может быть введен в Таганроге, где из-за долгов в размере 32 млн рублей прекращена поставка голубого топлива на котельную ООО «Тепловая генерация». На котельную ещё из-за долгов за свет ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» ограничил подачу электроэнергии. Это привело к отключению горячей воды в 54 многоквартирных домах и 20 соцобъектов, в том числе семи дошкольных учреждений, двух детских домов и четырех медучреждений.

Материалы прокурорской проверки переданы антимонопольной службе, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 215.1 УК РФ «Прекращение или ограничение подачи электроэнергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения».

«Население города и социальные объекты, которые запитаны от этой котельной, не виноваты. Жители добросовестно платят за коммунальную услугу и имеют право, чтобы она не прерывалась», — считает исполняющий обязанности главы администрации Таганрога Алексей Махов. Местные чиновники планируют также обратиться за помощью к региональному правительству.

Прокуратура также провела проверку приостановки газоснабжения трёх котельных МУП «Тепловые сети» Новочеркасска. Это было сделано вопреки предостережению, которое было направлено в адрес гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». В результате был нарушен федеральный закон «О защите конкуренции». В региональное управлении ФАС были направлены материалы по итогам инспекции, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Напомним, что ситуация с долгами за газ в донском регионе вызвала тревогу у специального представителя президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа, председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова во время его визита в декабре 2015 года. Он тогда назвал сумму долга, которая превышает 3 млрд рублей.

«Принято решение, что в тех регионах, которые не погашают задолженность, мы работать не будем. Был очень жесткий разговор по этому вопросу. Мы слушали отчет ряда глав городов и районов. В ряде территорий нет напряжения. Вот подумаешь — 60 млн рублей задолженность! Но если учесть, что в крупных регионах по 40−50 районов, то получается что 2,5−3 млрд рублей, которые складываются в целом. Надо с этими вопросами разбираться. Мы не благотворительная организация и не можем подарить 163 млрд рублей, которые нам должны за поставленный и транспортированный газ предприятиям и населению», — сказал по итогам совещания Зубков.

Тогда губернатор Ростовской области Василий Голубев самыми злостными неплательщиками и назвал Таганрог, Азов и Новочеркасск. Но стоит учесть, что долги приходятся на предприятия, а горожане оплаты производят в срок. Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопреки долгам 15 сентября Ростовская область подписала с «Газпромом» программу газификации. Согласно документу, в газификацию региона до конца 2020 года компания вложит 17,4 млрд рублей.

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