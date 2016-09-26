Елец, Липецкая область, 26 сентября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В городе Елец (Липецкая область) рано утром 26 сентября загорелся жилой дом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар ликвидирован, но есть пострадавшие.

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Когда приехали спасатели, открытым пламенем горели внутренние помещения дома. Огонь мог перекинуться на соседние дома, поэтому жильцов из них эвакуировали. Пламя полностью потушили в 07:45, сейчас спасатели разбирают завалы.

По данным портала life.ru, среди завалов были обнаружены тела двух детей, их личности устанавливаются. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

По данным МЧС, огонь повредил кровлю двух домов и внутреннюю отделку двухэтажного дома по всей площади.