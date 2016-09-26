Москва, 26 сентября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. По мнению жителей России за июль-август 2016 года проблема безработицы не актуализировалась, а по отношению к августу 2015 года ситуация выглядит более оптимистично. О том, что среди их близких есть люди, потерявшие работу, в настоящее время говорят 23%. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Опасения относительно проблем с трудоустройством постепенно снижаются. Доля тех, кто уверен, что в случае увольнения легко сможет вновь трудоустроиться, выросла до 27% трудящихся — годовой максимум.

29% считают, что серьезных трудностей с поиском равноценной работы у них не возникнет. В то же время 25% думают, что на этом пути у них возникнут серьезные трудности, а 18% практически не верят в возможность успеха.

Доля тех, кто откладывает деньги на случай потери работы, с начала года держится в пределах 24−27%, и в августе составила 23%. Готовы прибегнуть к этой мере в ближайшем будущем 14%.

Доходы трех четвертей опрошенных работников (73%) складываются из «белых зарплат». Неофициальные оклады, по их словам, получают 12% работников, еще 12% сообщают, что их заработок составляет и та, и другая форма оплаты.

Опрос проведен 27−28 августа 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.