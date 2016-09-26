Иркутск, 26 сентября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен сегодня, 26 сентября, на территории Братского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья, такое решение принято на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в котором приняли участие начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко, глава регионального ГУ МЧС России Валентин Нелюбов, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Андрей Южаков.

reference.com Лесной пожар

Сергей Диденко отметил низкий уровень работы местных властей по предупреждению и ликвидации природных пожаров в Братском районе. Комиссией было принято решение об увеличении наземной группировки сил, в том числе за счёт привлечения к тушению арендаторов лесов.

«Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. На это время в районе запрещаются все лесозаготовительные работы, перекрываются въезды на лесные дороги, нельзя разводить костры, жечь сухую растительность», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в областном правительстве, в тушении лесных пожаров на территории Братского района участвует самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. 25 сентября он совершил девять сливов воды на очаги возгораний общим объемом 162 тонны. Кроме того, авиационная группировка в этом районе усилена двумя вертолетами Ми-8. Вчера они совершили 33 слива воды общим объемом 165 тонн.

Всего за минувшие выходные на землях лесного фонда в Братском районе было зарегистрировано шесть природных пожаров на общей площади 100 гектаров. Из этих возгораний потушено пять, один очаг на площади 24 гектаров находится в локализованном состоянии. Еще два пожара на площади 1,2 га были ликвидированы на территории Братского городского лесхоза.

Также 24 и 25 сентября на землях гослесфонда ликвидировано три пожара в Качугском районе, два — в Тайшетском, по одному — в Куйтунском, Жигаловском и Катангском районах. Общая площадь этих очагов составляла 364 гектаров, покрытых лесом, и 500 нелесных гектаров. В локализованном состоянии на сегодня перешел очаг площадью 50 гектаров в Катангском районе. На утро 26 сентября действовало два пожара в Качугском районе, по одному в Жигаловском и Усть-Кутском районах на общей площади 146 гектаров.

На ликвидации природных возгораний накануне было задействовано 474 человека и 110 единиц наземной техники. Воздушное патрулирование лесов в Качугском, Жигаловском, Чунском и Братском районах осуществляли два самолета Ан-2 и один Як-18.

Напомним, что режим ЧС с 17 сентября также действует в Усть-Кутском районе, а в городе Братске введен особый противопожарный режим.