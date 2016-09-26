Токио, 26 сентября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии уверен в успешном решении территориального спора с Россией, касающегося ряда Курильских островов, об этом Синдзо Абэ заявил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента страны, сообщает 26 сентября ТАСС.

cqmsjt.com Курильские острова

Абэ отметил, что Токио наконец удастся заключить мирный договор с Москвой, что в дальнейшем позволит сделать более активным сотрудничество между двумя государствами. Глава японского правительства также напомнил, что в сентябре состоялась его 14-я по счету встреча с главой России Владимиром Путиным.

«Разрешив территориальный вопрос, мы положим конец ненормальной ситуации, когда между нашими странами и через 71 год после окончания войны нет мирного договора», — пояснил Абэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Японии опровергло сведения, ранее появившиеся в СМИ, о согласии Токио на более мягкие для России условия заключения мирного договора. Речь шла о якобы согласии японской стороны на передачу ей лишь двух южнокурильских островов вместо четырёх.