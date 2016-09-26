Вашингтон, 26 сентября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Рентгеновские лучи из неизвестного источника зафиксированы в Солнечной системе. Об этом сообщил ведущий автор исследования из Университета Майами Юарай Апрети, пишет Tech Times.

NASA Местный пузырь (включает Солнце и Мирцам — β Большого Пса) и Пузырь I (включает Антарес)

О новом источнике излучения астрофизикам стало известно после того, как закончилась обработка полученных зондирующей ракетой DXL данных. Аппарат был запущен в космос ещё в 2012 году, но окончательные результаты исследований появились в научном издании Astrophysical Journal лишь несколько дней назад.

Апрети пояснил, что источниками рентгеновского излучения в космосе традиционно считаются солнечный ветер (поток частиц из солнца) и Местный пузырь (область разреженного горячего газа в межзвёздной среде внутри рукава Ориона). Полученные DXL данные указывают на то, что есть третий источник.

«Температура Местного пузыря недостаточно высока для получения некоторых рентгеновских лучей в области высоких энергий. Так что вопрос об их источнике остается открытым», — сказал Апрети.