Москва, 26 сентября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В Москве в два раза планируют увеличить количество цифровых билбордов вдоль дорог, сообщается на официальном портале мэрии столицы. Как заявили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы столицы, число экранов достигнет 130. «Экраны приходят на смену статичным и механико-динамичным поверхностям. География новых цифровых панелей постоянно расширяется, и сегодня они установлены на основных магистралях города», — пояснили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В пресс-службе отметили, что необходимо некоторое время для тестирования и диагностики нового оборудования. При этом напомнили, что в городе действуют ограничения яркости рекламных щитов в ночное время. Всего в городе установлено порядка 7 000 рекламных конструкций.

Напомним, ранее пресс-служба департамент СМИ и рекламы Москвы сообщила, что власти Москвы проведут светотехническую экспертизу работы медиафасадов и цифровых щитов на улицах столицы для того, чтобы определить, не слишком ли ярко светят экраны.