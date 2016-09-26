Таллин, 26 сентября, 2016, 09:58 — ИА Регнум.



PavelD Эстония под вниманием США

Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл «очень разочарован» результатами президентских выборов, закончившихся ничем. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на дипломата. Мелвилл также заявил, что в Эстонии слишком много кандидатов и партий для такой маленькой страны, а мнение народа никак не влияло на принятие важного решения выборщиками.

«Я каждый день убеждаюсь в том, что здесь в Эстонии все работает не так, как это происходит в США. У вас так много кандидатов и такой маленький электорат, который решает этот вопрос! Народные пристрастия никак не смогли повлиять на принятие решения. У вас слишком много партий и, чтобы быть избранным при такой системе, необходимо проделать очень серьезную работу», заявил посол США, добавив: «Я разочарован тем, что выборщики не смогли избрать президента Эстонии». По его мнению, парламент Эстонии, которому вновь придется выбирать президента, не готов к такому повороту событий.

Напомним, что 29−30 августа парламент Эстонии не смог после трех туров голосования выбрать президента — ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов. 24 сентября попытка выбрать главу государства в Коллегии выборщиков (парламентарии плюс представители местных властей страны) также закончилась неудачно после двух туров голосования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным WikiLeaks, опубликованным в январе 2011 года, посольство США активно вмешивалось в ход президентских выборов Эстонии 2006 года для продавливания «своего» кандидата». В опубликованных документах служебной переписки посольства США в Эстонии прямо утверждается, что президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес был и остается «агентом влияния США», который американские интересы ставит выше общеевропейских.