Вашингтон, 26 сентября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в беседе с американским историком Дорис Кернс-Гудвин заявил, что на публике его поведение не слишком отличается от того, какой он в частной жизни. Интервью опубликовано в журнале Vanity Fair.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

По его словам, это подтвердят люди, которые хорошо знают его. Однако, есть две вещи, которые в нем поменялись. Первым изменением за годы президентства стало то, что Обама в частном порядке ругается «больше, чем следует». «И я обнаруживаю, что ругаюсь, находясь на этом посту, больше, чем в предыдущей жизни», — сказал президент США.

Также Обама отметил, что стал «в частном общении» более саркастичным и резким в оценках. В целом, свой характер уходящий президент США охарактеризовал как «степенный и устойчивый, склонный к оживлению». «В конечном счете жизнь мне кажется восхитительной», — заключил Обама.

Напомним, 8 ноября в США пройдут президентские выборы, после которых свой пост покинет действующий президент США — Барак Обама. Он дважды возглавлял Белый дом — с 2008 и с 2012 года.