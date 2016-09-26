Лондон, 26 сентября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. 15% преподавателей ведущих университетов Великобритании могут покинуть страну из-за Brexit. Об этом президент Германской службы академических обменов (DAAD) Маргарет Винтермантель сообщила газете The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По ее словам, чтобы этого не произошло, официальный Лондон должен сохранить за преподавателями крупных вузов «право свободно передвигаться» по территории ЕС и Великобритании.

При этом Винтермантель добавила, что ряд известных ученых из-за неопределенности уже отказались работать в вузах Соединенного Королевства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 г. в Великобритании состоялся референдум, на котором большинство местных жителей (52%) поддержали выход своей страны из состава Европейского союза (ЕС).