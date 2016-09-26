Якутск, 26 сентября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Кризис ударил по покупательской способности жителей Якутии — существенно сократилось число якутян, способных приобрести в собственность квартиру, отметил экс-министр строительства Якутии Сергей Дереповский, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Северо-Восточного федерального университета.

becar.ru Квартиры

Читайте также: В Якутии надеются, что жильё станет доступнее: кризис снижает цены

«В связи с экономическим кризисом доходы населения продолжают падать, поэтому сокращается и число граждан, способных купить квартиру», — пояснил эксперт. Он обращает внимание на то, что в Якутии сейчас многие компании в сфере недвижимости проводят всевозможные акции, стимулирующие население приобрести именно их квартиры.

«Это вынужденная мера, на которую компании идут очень неохотно. Что делать, ведь простаивающие квартиры обязательно нужно реализовывать», — анализирует ситуацию Сергей Дереповский. Между тем, по его мнению, ожидать снижения цен на недвижимость в республике не стоит, так как в Якутске простаивает около 5 000 непроданных квартир, и это по оценке эксперта не очень много.

Как сообщало ИА REGNUM, цена квадратного метра в Якутии чуть выше, чем средняя зарплата по республике. Тем не менее, копить на один квадрат жилья жителям региона придётся более 5 месяцев с учётом необходимых потребительских расходов, подсчитали в аналитическом центре SRG.

Читайте также: Якутяне покупают жильё в ипотеку по принципу «чем дешевле, тем лучше»