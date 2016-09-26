Бангкок, 26 сентября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Отдыхавший на пляже Карон острова Пхукет (Таиланд) гражданин России погиб 25 сентября. Мужчина отправился купаться и не вернулся, передаёт Life.

Иван Айвазовский. Закат. 1866

Пропажу мужчины заметила его жена, загоравшая на пляже. Она обратилась к спасателям, заметив продолжительное отсутствие мужа. Береговой охране удалось найти мужчину, но спасти его не удалось. Уточняется, что утонувший мужчина — гражданин России Роман Уросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа 50-летний российский турист, отдыхавший на острове Пхукет, утонул во время шторма. Он знал, что купаться в этот день нельзя из-за сильного волнения на море.