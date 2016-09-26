Рим, 26 сентября, 2016, 09:43 — ИА Регнум.



ИА REGNUM ЕС

В последнее время итальянский премьер-министр стал резко и часто критиковать политику Евросоюза, особенно по вопросам нелегальной миграции и беженцев. Дошло до того, что на саммите ЕС в Братиславе, который проходил 16 сентября 2016-го, именно из-за расхождений мнений по миграционной политике ЕС премьер-министр Италии отказался принимать участие в совместной пресс-конференции с лидерами Германии и Франции.

Позднее Маттео Ренци заявил, что Италия сможет и сама справиться с кризисом, что она устала принимать участие в конференциях, которые ничего не решают.

Ответ итальянской прессы не заставил себя ждать. Кроме того, стало известно, что в среду, 28 сентября, в Берлине председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, Ренци на встречу не пригласили.

По мнению обозревателя газеты Corriere della Sera Антонио Полита, есть что-то чрезвычайно «хрупкое в той необычной резкости», с которой Маттео Ренци начал атаковать лидеров Европейского союза. Эту слабость почувствовали и итальянские избиратели. Не потому, что можно что-то возразить той критике, с которой премьер-министр обратился к Европейскому Совету, членом которого он сам является, особенно если спор идет по вопросу мигрантов. «В Европе возводят стены, а мы единственные, кто не может себе позволить сделать, у нас морские границы», — пишет журналист. Программы переселения тех, кто ищет убежища в Европе, не работают. Репатриация тех, кто не может претендовать на убежище, тоже. Но если в оппозиции к такому положению дел Ренци добавляет, что «Италия справится сама, у нее есть средства, чтобы сделать это», чтобы помочь Африке остановить мигрантов или управлять ими, когда они превращаются в сотни тысяч прибывших за год, кто может поверить, что это является возможным решением? Кто может поверить, что мы можем сделать это в одиночку?

Как считает автор Corriere della Sera, здесь речь идет о главной идее внешней политики Италии, о нашем месте в мире. Италия слишком маленькая, чтобы действовать в одиночку, и слишком большая, чтобы быть на поводке у кого-то, до сих пор Европа обеспечивала идеальную среду обитания для итальянских амбиций. Вот почему итальянцы были — до недавнего времени — проевропейскими, они видели выгоду. Сегодня все изменилось, и это представляет огромную политическую проблему.

Антонио Полит задается вопросом: если ЕС продолжит разваливаться до тех пор, пока не исчерпает свои ресурсы, какой другой путь возможен для Италии? Это национальный вопрос, конечно, он зависит не только от Ренци, которому приходится управлять страной в самой низкой точке ее развития в истории Союза. Но даже Ренци не должен вводить в заблуждение итальянцев. По мнению журналиста, правительство Ренци слишком часто стремится дать хорошие новости для итальянцев, чтобы показать им, что теперь, после выхода Великобритании из ЕС, их страна соревнуется в другой весовой категории, намного выше, чем в прошлом. Италия находится в кризисе или нет? Правительство Ренци говорит уже два года, что нет, что начался путь роста экономики и политического веса. Но европейские партнеры в унисон говорят, что Италия находится в кризисе, что восстановление после великой рецессии никогда не начиналось, что страна пятнадцать лет никуда не двигается, что Италия все слабее и слабее.

Как пишет Il Corriere della Sera, Ренци поторопился с громкими высказываниями. Недостаточно быть правым в Европе. Не нужно просто комментировать с сарказмом стороннего наблюдателя то, что идет не так. На самом деле, он просто так подтверждает великую итальянскую традицию — обвинять катастрофические экономические показатели европейских правил, но не внутренний паралич. Вес Италии в Европе также зависит от объема и структурного характера нашего кризиса, который следует признать, сказать правду итальянцам, чтобы потом засучить рукава со всей энергией и необходимой твердостью. «Парадокс нынешней ситуации в том, что в то время, как мы обвиняем в слабости Европу, мы рискуем сами стать слабым звеном», — подытоживает издание.