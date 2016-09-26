Махачкала, 26 сентября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Авиасообщение между Махачкалой и китайским Гунчжоу может быть установлено в ближайшее время, сообщили ИА REGNUM в аэропорту Махачкалы сегодня, 26 сентября. Идея запустить новую авиалинию возникла после открытия нового туристического маршрута «Великий шелковый путь», который проходит через республики Северного Кавказа.

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Выбор направления Гуанчжоу также не случаен. По словам директора международного аэропорта Махачкалы Арсена Пирмагомедова, результаты опроса северокавказских предпринимателей и туристов показали, что наибольшей популярностью у них пользуется именно этот город. Сроки реализации проекта еще не определены, так как сторонам предстоит его детальная разработка и добиться утверждения в Минтрансе РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле махачкалинский аэропорт запустил регулярный авиарейс из Махачкалы в Стамбул. Актуальность направления вызвана тем, что у жителей республики много родственников в Турции. В частности, дагестанцы живут в городе Ялова, который является городом-побратимом дагестанского Хасавюрта.

Напомним, махачкалинский аэропорт был открыт в декабре 2014 года после масштабной реконструкции, за время которой полностью была обновлена взлетно-посадочная полоса. Это позволило принимать крупные самолеты типа Airbus и Boening. Реконструкция аэропорта, общей стоимостью около двух миллионов рублей, будет продолжена строительством инфраструктуры и ряда коммерческих объектов.