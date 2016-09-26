Москва, 26 сентября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Москве за превышение скорости были уволены 20 водителей коммерческих автобусов. Как сообщается на официальном портале мэрии города, также водителей штрафуют за невыдачу билетов пассажирам. Был выписан штраф 77 перевозчикам согласно условиям контракта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая московская маршрутка

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, в контрактах с частниками указано, что водители не имеют право нарушать скоростной режим. «Разрешенная скорость на большинстве городских дорог — 60 км/час. За нарушение скоростного режима автомобилистам выписывают штраф от 500 рублей. Однако денежное наказание обычным автовладельцам грозит при превышении на 20 км/час и более», — пояснил он.

На данный момент новые «синие» маршрутки обслуживают порядка 850 тысяч человек в сутки.

Напомним, в Москве провели реформу наземного общественного транспорта, в результате которой только те частные перевозчики, работающие по контракту, считаются легальными. Согласно госконтракту, водители не имеют права превышать скорость, транспорт должен быть окрашен в синие цвет, брендирован и оборудован системой ГЛОНАСС, которая автоматически передает данные в единую информационную систему. Как ранее заявил заместитель руководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин, до конца 2016 года планируют арестовать всех «нелегалов».

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