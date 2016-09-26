Москва, 26 сентября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Банк России с 26 сентября отозвал лицензии у двух московский банков — «Центркомбанка» и «Военно-промышленного банка», говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Центркомбанк» лишился лицензии из-за неоднократного нарушения федерального законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также нормативных актов ЦБ РФ. Кроме того, кредитное учреждение размещало капитал в низкокачественных активах.

У «Военно-промышленного банка» (ВПБ) ЦБ РФ ранее ограничил открытие и пополнение вкладов, с 16 сентября на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» были возложены функции временной администрации по управлению банком. Лицензия отозвана в связи с нарушениями законодательства и утратой собственных средств.

По данным Банка России, ВПБ занимал 89-е место в банковской системе страны с активами в 64,2 млрд рублей, «Центркомбанк» — 206-е место.