Порошенко не верит, что Трамп признает Крым частью РФ
Киев, 26 сентября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Заявления кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа о возможном признании Крыма частью Российской Федерации (РФ) являются «предвыборной риторикой». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала CNN.
«Это часть предвыборной риторики, — заявил глава Украины. — Будущий президент независимо от того, кто им станет, будет очень ответственным человеком».
По мнению Порошенко, в случае реального избрания главой Белого дома Трамп изменит свою позицию по данному вопросу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2016 г. кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России в случае своей победы на выборах.
«Насколько я знаю, народ Крыма хотел бы быть с Россией, а не там, где они были прежде, — сказал миллиардер. — И это тоже надо рассмотреть».
Кроме того, Трамп заявил также о возможности снятия западных экономических санкций против Российской Федерации (РФ).
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