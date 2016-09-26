Киев, 26 сентября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Заявления кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа о возможном признании Крыма частью Российской Федерации (РФ) являются «предвыборной риторикой». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Это часть предвыборной риторики, — заявил глава Украины. — Будущий президент независимо от того, кто им станет, будет очень ответственным человеком».

По мнению Порошенко, в случае реального избрания главой Белого дома Трамп изменит свою позицию по данному вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2016 г. кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России в случае своей победы на выборах.

«Насколько я знаю, народ Крыма хотел бы быть с Россией, а не там, где они были прежде, — сказал миллиардер. — И это тоже надо рассмотреть».

Кроме того, Трамп заявил также о возможности снятия западных экономических санкций против Российской Федерации (РФ).

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