Манила, 26 сентября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер авиакомпании Philippine Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за задымления на борту, передает Associated Press.

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Самолет Airbus 340−300, на борту которого находилось 235 человек, поднялся в воздух в аэропорту Манилы, однако через 20 минут запросил экстренную посадку. Причиной стало задымление, возникшее в кабине пилотов.

В настоящее время воздушное судно осматривают специалисты. 222 пассажира лайнера будут отправлены в японскую столицу другим бортом.