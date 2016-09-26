Санкт-Петербург, 26 сентября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назначил нового главу администрации Центрального района Санкт-Петербурга. Об этом 26 сентября сообщил в своем микроблоге пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

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«Губернатор Г. Полтавченко назначил на должность главы Центрального района СПб Андрея Хлуткова», — сообщил Кибитов.

Андрей Хлутков ранее служил начальником отдела управления ФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе, а в последнее время работал советником губернатора Санкт-Петербурга.

Андрей Хлутков родился в Ленинграде в 1964 году, окончил Ленинградский строительный институт, Высшие курсы КГБ СССР, Академию Генеральной прокуратуры. Доктор экономических наук, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденом Почета.

«Знаю его как человека очень добросовестного, стремящегося вникнуть в суть вопроса, умеющего эффективно решать поставленные задачи», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, представляя нового руководителя коллективу районной администрации.

Возглавлявшая ранее Центральный район Мария Щербакова на выборах 18 сентября получила мандат депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга по одномандатному округу и намерена продолжить свою политическую карьеру в городском парламенте.

Центральный район Санкт-Петербурга, как ни парадоксально, самый «молодой» из городских районов. Он был образован весной 1994 года из бывших Смольнинского, Дзержинского и Куйбышевского районов.

Территория Центрального района составляет 17,12 кв. км (1,2% общегородской площади), население — около 220 тыс.человек. По плотности населения Центральный район занимает первое место в городе.