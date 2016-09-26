Канберра, 26 сентября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Акула напала на 17-летнего серфингиста у восточного побережья Австралии, юноша был доставлен в больницу с травмой бедра, заявила полиция Австралии, сообщает 26 сентября France Press.

Unsplash Акула

Инцидент произошел утром на популярном пляже Балина. «Юноша самостоятельно вышел из воды на пляж, где ему оказала помощь медсестра», — сказал представитель полиции штата Новый Южный Уэльс.

Юноша был доставлен в больницу города Лисмора в стабильном состоянии. Пляж Балина был закрыт на 24 часа.

Напомним, четырнадцать человек подверглись нападению акул у берегов штата Новый Южный Уэльс в 2015 году. В 2014 году было зафиксировано три случая нападения акул.