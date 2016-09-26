Пекин, 26 сентября, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Самый большой в мире радиотелескоп FAST начал работать в провинции Гуйчжоу (Китай) через пять лет после начала его строительства. Диаметр аппарата составляет 500 метров, сообщает агентство Xinhua.

spokesman.com Радиотелескоп FAST

Отмечается, что стоимость проекта строительства телескопа составила 1,2 млрд юаней ($180 млн). Периметр FAST составляет 1,6 км.

Этот аппарат своими размерами превышает радиотелескоп обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико), диаметр которого — 300 метров. При этом площадь FAST равна площади 30 футбольных полей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября тестирование FAST вступило в финальную стадию. Все основные работы на объекте завершены, строители проводят инженерные сети, а также проверяют вспомогательное оборудование.