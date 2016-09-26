Китай ввёл в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп
Пекин, 26 сентября, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Самый большой в мире радиотелескоп FAST начал работать в провинции Гуйчжоу (Китай) через пять лет после начала его строительства. Диаметр аппарата составляет 500 метров, сообщает агентство Xinhua.
Отмечается, что стоимость проекта строительства телескопа составила 1,2 млрд юаней ($180 млн). Периметр FAST составляет 1,6 км.
Этот аппарат своими размерами превышает радиотелескоп обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико), диаметр которого — 300 метров. При этом площадь FAST равна площади 30 футбольных полей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября тестирование FAST вступило в финальную стадию. Все основные работы на объекте завершены, строители проводят инженерные сети, а также проверяют вспомогательное оборудование.