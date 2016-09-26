Москва, 26 сентября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Центробанк РФ с 26 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Военно-промышленного банка (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что Военно-промышленный банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Кроме того, кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность

В кредитном учреждении назначена временная организация.

По величине активов Военно-промышленный банк занимал 89 место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Банк России отозвал лицензию у московского «Центркомбанка». С начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у 67 российских банков.