Владивосток, 26 сентября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подвёл окончательную черту под проведением второго Восточного экономического форума во Владивостоке, подписав целый перечень поручений. Учитывая дальневосточную специфику мероприятия, большинство из них относится непосредственно к развитию субъекта и адресованы либо премьер-министру Дмитрию Медведеву, либо главе Минвостокразвития Александру Галушке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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К 20 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев должен решить вопрос о докапитализации Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. До 1 декабря необходимо продумать дополнительные меры по обеспечению доступности жилья и социальных объектов для персонала компаний, которые работают на территориях опережающего социально-экономического развития.

К этому же времени президент получит сразу четыре доклада. Первый подготовят Дмитрий Медведев и начальник ФСБ России Александр Бортников. Он затронет тему наделения Корпорации развития Дальнего Востока полномочиями по предоставлению резидентам Свободного порта Владивостока находящейся на его территории земли. Доклад относительно развития социальной сферы амурского города Свободный подготовят премьер-министр и губернатор субъекта Александр Козлов.

Руководитель Минвостокразвития Александр Галушка вместе с главами Минтранса Максимом Соколовым и Минфина Антоном Силуановым доложит Владимиру Путина о целесообразности расширения перечня муниципалитетов, которые относятся к Свободному порту Владивосток.

Проработать создание для ДФО благоприятных условий работы банков с госучастием поручено Антону Силуанову и Эльвире Набиуллиной. Здесь речь идёт о создании наиболее выгодных условий для заёмщиков и приоритетном финансировании субъекта России.

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До 1 июня 2017 года российское законодательство должно пополниться изменениями, которые бы увеличивали срок предоставления льготы по налогу на прибыль организаций для резидентов ТОСЭР и Свободного порта Владивосток. Это должны быть масштабные инвестиционные проекты, причём в поправках необходимо указать минимальный размер капиталовложений этих резидентов. Указанное поручение адресовано Дмитрию Медведеву. Он же утвердит концепцию развития в Приморском крае острова Русский: здесь создадут международный научно-образовательный и технологический кластер.

К 1 июля следующего года уже должны быть введены механизмы предоставления инвесторам преимущественного допуска к месторождениям полезных ископаемых, участкам недр, рыбоводным и лесным участкам. Прерогатива будет отдаваться предприятиям, которые производят высокотехнологичную продукцию и перерабатывают соответствующее сырьё. Ответственный — премьер-министр РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, второй Восточный экономический форум проходил на площадке ДВФУ во Владивостоке 2−3 сентября. В рамках мероприятия, как заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка, было подписано 214 соглашений на сумму в 1,85 триллион рублей. В этом году на форум приехало в 1,5 раза больше участников — 4,6 тысячи человек. Наиболее многочисленной стала делегация Японии — 246 человек.