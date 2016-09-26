Москва, 26 сентября, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Банк России отозвал с 26 сентября лицензию у Военно-промышленного банка (ВПБ, Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Напомним, с 16 сентября ЦБ РФ в связи с наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков АО «Военно-промышленный банк» (ВПБ) возложил на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на 6 месяцев.

Военно-промышленный банк занимал 89-е место в российской банковской системе с активами в размере 64,2 млрд рублей. Согласно последней отчетности банка, население хранит в нем более 30 млрд рублей.