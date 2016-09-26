Москва, 26 сентября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Народный банк Китая (НБК) принял решение о назначении АйСиБиСи Банка (г. Москва) клиринговым банком по операциям в юанях на территории России, сообщается на сайте Центробанка РФ.

e-spaces.eu Китайский юань

Создание в России расчетно-клирингового центра по операциям в юанях является важным этапом развития сотрудничества между Россией и Китаем, направленным на укрепление связей между финансовыми рынками двух стран.

Кроме того, назначение клирингового банка позволит укрепить позиции России в качестве регионального финансового хаба для операций в юанях на пространстве ЕАЭС.

Напомним, решение принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках меморандума о взаимопонимании между Банком России и НБК, который был подписан в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай 25 июня 2016 года.