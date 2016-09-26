Токио, 26 сентября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. На южном японском острове Окинава и прилегающих небольших островах было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 балла, сообщает 26 сентября Reuters.

KEI АЭС Факусима-1

Власти не ввели предупреждение о возможном цунами. Сообщений о повреждениях и возможных пострадавших не поступало.

Напомним, землетрясения в Японии достаточно распространены. На Японию приходится около 20% мировых землетрясений магнитудой 6 баллов и выше.

Самым мощным землетрясением, когда-либо зафиксированным в Японии, стало землетрясение 11 марта 2011 года магнитудой 9 баллов, обрушившееся на северо-восточное побережье страны. Землетрясение привело к катастрофе на АЭС Фукусима — 1.