Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2016, 08:59 — ИА Регнум.



Булатова Екатерина ИА REGNUM Река Дон

История с некачественной водой, которая поступает в дома жителей Ростова-на-Дону, получила продолжение. Горожане создали петицию с просьбой о дополнительной очистке воды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, обращение поддержали почти 4 тыс. человек.

Помимо странного цвета и неприятного запаха, пользователи основного природного ресурса обращают внимание на паразитов, которых находят в воде из-под крана. В петиции, которая будет направлена городским властям и специалистам ростовского водоканала, говорится и об отравлениях некачественной водой.

«За последний месяц участились случаи отравления водой. Во рту остаётся омерзительный привкус и скрип на зубах. Купаться, готовить пищу, мыть посуду стало опасно. Давайте подумаем о наших детях», — просит автор петиции Юлия Чернышева.

Между тем, специалисты признают, что звонков о сомнительном качестве воды стало в десятки раз больше. Но горожан успокаивают: вода безопасна для употребления, а запах и привкус скоро исчезнут. Как только холодная погода установится, в реке Дон — основном источнике воды — станет меньше микроводорослей, которыми и пахнет вода из-под крана. Но никаких микроорганизмов в жидкости нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о паразитах, которыми кишит вода из-под крана, и неприятном запахе сообщили на прошлой неделе в социальных сетях ростовчане. Свои посты они сопроводили фотоснимками, на которых четко видны черви и личинки. Комментируя записи пользователей соцсетей, жители различных районов донской столицы сетовали на аналогичную проблему, с которой им приходится сталкиваться ежедневно.