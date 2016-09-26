Нью-Дели, 26 сентября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Ракета PSLV C-35 с восемью спутниками успешно запущена Индийской организацией космических исследований (ISRO). Многоступенчатый запуск PSLV — первый в истории организации вывод спутников на две разные орбиты — высотой 689 и 730 км. Об этом сообщается на официальном сайте ISRO.

isro.gov.in PSLV C-35

Уточняется, что запуск космического аппарата произошёл сегодня, 26 сентября, в 09:12 (время местное) с острова Шрихарикота (Бенгальский залив), на котором находится космический центр им. Сатиша Дхавана. Продолжительность пуска составила два часа 15 минут.

PSLV запущена с целью доставить на орбиту три индийских спутника, три аппарата из Алжира, один — из США и один — из Канады. Общий вес аппаратов составил 371 кг.

Комментируя запуск ракеты, премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил учёных с новым достижением и высказал пожелание о дальнейшем успешном развитии космической программы страны.

«Это новый важный шаг, сделанный страной в сфере освоения науки и технологии», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Индии с космодрома на острове Шрихарикота успешно произведён запуск ракеты-носителя PSLV-C34 с 20 спутниками на борту. сновной груз ракеты — индийский спутник Cartosat-2 массой свыше 727 кг.