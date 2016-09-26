Барнаул, 26 сентября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Глава администрации Барнаула Сергей Дугин распорядился начать отопительный сезон в столице Алтайского края уже сегодня, 26 сентября, не дожидаясь поступления традиционных сезонных жалоб на холод в помещениях.

Константин Коровин. «Зимой». 1894 г

О том, что власти не стали дожидаться окончания пятидневного периода, в течение которого средняя температура наружного воздуха не поднимется выше восьми градусов Цельсия, известили энергетики — сотрудники «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Как сказано в официальном сообщении СГК, в первую очередь тепло получат объекты социальной инфраструктуры — школы, детские сады и больницы. Помимо социальных объектов, первыми отопление получат жители поселка Восточный, части Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов.

Что касается всего жилого фонда, то подключать тепло в многоквартирных домах будут по обращениям жителей.

«Мы полностью готовы к подаче тепла потребителям, однако следует понимать, что это не одномоментный процесс. Эта работа требует аккуратности и внимания и при несоблюдении технологий может привести к серьезным сбоям в режиме теплоснабжения и повреждению оборудования», — заявил директор Барнаульских теплосетевой и тепломагистральной компаний Александр Гросс.

По его словам, график запуска в работу систем отопления рассчитан на пять дней. Подключение Железнодорожного района будет длиться на протяжении четырех дней — с 26 по 29 сентября, подключение Центрального района продолжится 28 и 29 сентября, Индустриального — 28 сентября, Ленинский район начнут подключать к отоплению 27 сентября и закончат 29 сентября.

А 29 сентября начнется повсеместное подключение всех потребителей. Барнаульские предприятия Сибирской генерирующей компании готовы к началу отопительного сезона в краевой столице: все необходимые работы на станциях и теплосетях проведены, запасы топлива превышают нормативные в 1,5 раза, — заявили в СГК.