Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. До окончания конкурса на символ на новые банкноты Центробанка остается менее двух недель. Баталии за право красоваться на купюрах достоинством в 200 и 2000 рублей разыгрались нешуточные. Лидер меняется практически каждый день. Еще два дня назад Казань обгоняла Сочи, а уже сегодня с отрывом с более чем 1,7 тысячи голосов лидирует Олимпийская столица, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября со ссылкой на промежуточные итоги голосования на сайте твояроссия.рф.

sochiadm.ru Стадион «Фишт» в Сочи

«Сочи соревнуется за место символа на новой банкноте РФ. Пока уступаем Казани. Но, мы готовы бороться за победу», — написал в прошлую субботу в личном мигроблоге в Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, отметив, что город ее заслуживает.

«Здесь прошла Олимпиада, каждый год собирается инвестфорум, — пояснил глава региона.

» А главное, это любимый курорт россиян. Выиграем ‑ и каждый сможет носить свой Сочи в кармане», — добавил Кондратьев, призвав неравнодушных принять активное участие в голосовании.

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Севастополь побеждает в голосовании за символы для новых банкнот

На утро 26 сентября первое место в голосовании занимает Сочи с достопримечательностями Роза-Хутор и олимпийским стадионом «Фишт» с почти 232,8 тыс. голосов, на второй строчке Казань, набравшая 231 тыс. голосов, замыкает тройку лидеров Севастополь, за который проголосовали 224,8 тыс. человек. Далее идут Дальний Восток, Волгоград, Иркутск, Сергиев Посад, Владимир, Нижний Новгород и Петрозаводск.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время проходит третий — заключительный — этап конкурса по выбору символа, который будет напечатан на новых банкнотах России. Победителя определят 7 октября. В оборот новые денежные знаки достоинством 200 и 2000 рублей поступят уже в 2017 году.