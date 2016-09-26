Новосибирск, 26 сентября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. В Кировском районе Новосибирска 16-летний юноша сорвался с балкона 23 этажа. Подросток упал на припаркованный возле многоэтажки автомобиль, благодаря чему остался в живых, сообщает 26 сентября следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

trkterra.ru Многоэтажные здания

Инцидент произошел вечером 24 сентября на улице Беловежская. Молодой человек решил удивить свою знакомую, для чего перелез через перила балкона и повис на поручнях. Однако подросток не удержался и сорвался вниз. Следователи проводят проверку обстоятельств происшествия.

В настоящее время юноша находится в одной из городских больниц. Его состояние врачи называют стабильным, уточняет радиостанция «Говорит Москва».