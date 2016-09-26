Москва, 26 сентября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Банк России с 26 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Центральный коммерческий банк» (Центркомбанк, Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что «Центркомбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

В кредитном учреждении назначена временная организация.

По величине активов Центркомбанк занимал 206 место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у 66 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.