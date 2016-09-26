Таиланд намерен ужесточить налоговую политику для Google
Бангкок, 26 сентября, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Таиланд изучает возможности ужесточения налоговой политики в отношении интернет-компаний, таких как Google, заявил глава налогового управления Таиланда, сообщает 26 сентября Reuters.
Будет создан рабочий комитет для поиска новых налоговый решений, заявил глава налогового управления Таиланда Прасонг Понтанет.
«Идея заключается в том, чтобы найти приемлемые решения для Таиланда и внести поправки в некоторые нормативные акты, поскольку действующие законы устарели и оставались неизменными в течение более 50 лет», — сказал Прасонг, добавив, что комитет может справиться с этой задачей до конца текущего года.
Напомним, все чаще звучат обвинения налоговых служб по всему миру, что компании Apple и Google занижают суммы налоговых выплат. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обязала компанию Apple выплатить $14,6 млрд неуплаченных налогов правительству Ирландии.