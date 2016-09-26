Торонто, Канада, 26 сентября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал поражение своей команды на Кубке мира-2016 от сборной Европы (2:3).

wch2016.com Сборная Швеции по хоккею

«Мне понравилось, как боролись сегодня, — цитирует Гренборга «Р-Спорт». — Нужно было лучше атаковать, но не всегда можешь контролировать этот аспект».

При этом наставник «Тре крунур» добавил, что сборную Швеции в решающем матче подвела реализация голевых моментов.

«Перед победным голом мы не смогли забить пару раз, — говорит Гренборг. — Мы сделали много хороших вещей, но в хоккее может случиться все».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полуфинальном матче Кубка мира-2016 сборная Швеции по хоккею в овертайме уступила команде Европы. Встреча, прошедшая 25 сентября в «Эйр Канада-центр» в Торонто, завершилась со счетом 2:3. У скандинавов забили Никлас Бэкстрем и Эрик Карлссон, в составе победителей отличились Мариан Габорик и Томаш Татар (дубль).

В финальной серии до 2-х побед сборная Европы сыграет с командой Канады.

Читайте также: Сборная Европы обыграла команду Швеции в полуфинале Кубка мира

Читайте также: Ландескуг об игре против сборной Европы: «Мы не смогли достичь цели»