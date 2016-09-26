Москва, 26 сентября, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ принято решение о признании особо ценными объектами культурного наследия народов России 18 объектов культурного наследия федерального значения XII—XVII вв., расположенных в городе Пскове, сообщается на сайте правительства РФ.

tourism.pskov.ru Псков

В частности, в список объектов культурного наследия федерального значения вошли: комплекс крепостных сооружений Окольного города (Покровская башня — XV в., Гремячая башня — XVI в.), Троицкий кафедральный собор с колокольней — XVII в., Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря — XII в., Собор Рождества Богородицы — XVI в., церковь Михаила Архангела с колокольней — XIV в., церковь Богоявления со звонницей — 1489 г., Поганкины палаты — XVII в. и другие.

Согласно заключению историко-культурной экспертизы эти объекты сохранили достаточную степень преобладания подлинных, не изменённых реконструктивными вмешательствами планировочных решений, основ объёмно-пространственной композиции псковской школы средневекового зодчества. Они отвечают критериям отнесения к числу особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Принятое решение создаст правовые условия для обеспечения целостности и сохранности уникальных памятников истории и культуры, позволит обеспечить их представление в ЮНЕСКО для включения в Список Всемирного наследия.